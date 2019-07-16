ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лагард подаст заявление об отставке с поста главы МВФ, - Reuters

Новости » Экономика    16.07.2019 - 18:28
Лагард подаст заявление об отставке с поста главы МВФ, - Reuters
Фото: Кристин Лагард (imf.org)

Кристин Лагард возглавляла фонд с 2011 года

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подаст заявление об отставке со своего поста. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ее решением.

Отставка Лагард вызвана тем, что 2 июля Лагард была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка. Она сразу не ушла в отставку из-за неопределенности относительно того, одобрит ли новый Европейский парламент и другие инстанции ЕС ее кандидатуру, сообщили источники агентства.

Как сообщало РБК-Украина, 2 июля Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка. Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый зам Лагард Дэвид Липтон.

Напомним, 9 июля Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов Европейского союза, официально утвердил кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка. Следующим шагом будут консультации с управляющим советом ЕЦБ, а окончательно утвердить Лагард на посту главы ЕЦБ может Европейский парламент в октябре 2019 года.

Министры ЕС одобрили кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ У Зеленского назвали сроки приезда миссии МВФ
Новости Украины Кристин ЛагардМВФЕЦБ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь