Глава Совета НБУ объяснил рост курса доллара

Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Бизнес закладывает девальвацию в свои расчеты

Курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке вырос до 28 гривен из-за девальвационных ожиданий. Бизнес заключает сделки с поставками валюты наперед.

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.

"В последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях "форвард", что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине", - отметил он

В то же время, как отметил глава Совета НБУ, ослабление курса гривны окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет таможенных сборов в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу НБУ. Кроме того, в условиях плавающего обменного курса гривны ослабление курса гривны к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей.

"Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке", - добавил Данилишин.

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.

Согласно прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс гривны может продолжить постепенное ослабление. При отсутствии вмешательства Национального банка, такой динамике может произойти ослабление курса гривны выше 28 грн/доллар.