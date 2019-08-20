Глава Совета НБУ назвал причины ускорения роста экономики Украины

Ускорение роста экономики Украины в II квартале 2019 года до 4,6% произошло благодаря торговле и сельскому хозяйству. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в личном комментарии на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, скорее всего, есть две ключевые составляющие такой динамики ВВП Украины.

"Первая - рост розничного товарооборота: на 10,3% январь-июнь текущего года к соответствующему периоду 2018 года и на 7,8% во II квартале 2019 года в сравнении с II кварталом прошлого года", - написал он.

Данилишин считает, что в немалой степени это связано с ростом доходов населения. По итогам июня средняя номинальная зарплата выросла на 8,1 % в годовом измерении.

"Однако достаточно длительный период рост зарплат, который наблюдается в нашей стране, указывает на то, что без повышения производительности и эффективности труда повышение зарплат может затормозиться, если и совсем не прекратиться. Тем более, что одной из причин роста зарплат является массовая трудовая миграция, потенциал которой, вероятно, подошел к черте",- добавил он.

По мнению главы Совета Национального банка, вторая ключевая составляющая хорошей динамики ВВП - рост в сельском хозяйстве. Индекс сельскохозяйственной продукции за январь-июнь этого года вырос на 5,8%, во II квартале 2019 года в сравнении с II кварталом прошлого года - на 6,3%. Кстати, в агрокомплексе ситуация предсказуемо продолжает улучшаться - за 7 месяцев индекс сельхозпродукции составил 112%.

"И вот тут я задаюсь вопросом, который задавал себе не раз, и который меня беспокоит все больше и больше - как долго сельское хозяйство сможет оставаться основным триггером экономического роста Украины?" - прокомментировал он.

В то же время, индекс промышленной продукции за январь-июнь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировал очень скромный показатель, составив 100,5%. "Рост на 0,5% не особо впечатляет", - отметил глава Совета НБУ.

Как отметил Данилишин, уже сейчас можно констатировать следующее - несмотря на довольно приличные темпы экономической динамики Украины, к качеству роста остаются серьезные вопросы. "Особенно, если рассматривать проблему сквозь призму современной технологической парадигмы", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП)Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

Напомним, Национальный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 2020 года с 2,9% до 3,2%. По оценкам НБУ, основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос.