Глава Совета НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару

Как отметил Данилишин, курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке за прошедшую неделю укрепился на 1,4% - до 5-месячного максимума.

По его данным, объем интервенций НБУ по покупке иностранной валюты за 1-8 февраля составил 160 млн долларов.

Кроме того, объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю вырос на 1,7 млрд гривен до 96,5 млрд гривен, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении.

"Поддержанию высокого спроса на государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов способствует их высокая доходность, которая во время первого аукциона февраля составляла 11,77%, что почти на 50 б. п. выше, чем средневзвешенная стоимость размещений в январе и на 200 б. п. - по сравнению с февралем 2020 года", - добавил глава Совета НБУ.