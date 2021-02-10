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Глава Совета НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару

Автор: Александр Белоус

Факторами, которые способствуют укреплению курса гривны, остаются позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран. В то же время стремительный рост мировых цен на нефть и природный газ несколько ухудшил условия торговли для Украины.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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Как отметил Данилишин, курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке за прошедшую неделю укрепился на 1,4% - до 5-месячного максимума.

По его данным, объем интервенций НБУ по покупке иностранной валюты за 1-8 февраля составил 160 млн долларов.

Кроме того, объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю вырос на 1,7 млрд гривен до 96,5 млрд гривен, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении.

"Поддержанию высокого спроса на государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов способствует их высокая доходность, которая во время первого аукциона февраля составляла 11,77%, что почти на 50 б. п. выше, чем средневзвешенная стоимость размещений в январе и на 200 б. п. - по сравнению с февралем 2020 года", - добавил глава Совета НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в течение последней недели НБУ выкупил на межбанке 90 млн долларов для сдерживания укрепления гривны. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов в течение 1-5 февраля.

Отметим, в течение недели курс доллара резко снизился на межбанке. В итоге НБУ на 8 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 1,3% ниже, чем на 1 февраля (28,13 гривен за доллар).

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