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Голова Ради НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара

Автор: Олександр Білоус

Факторами, які сприяють укріпленню курсу гривні, залишаються позитивна кон’юнктура на світових товарних ринках та значний попит іноземних інвесторів на активи країн, що розвиваються. Водночас стрімке зростання світових цін на нафту та природний газ дещо погіршило умови торгівлі для України.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначив Данилишин, курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку за минулий тиждень зміцнився на 1,4% - до 5-місячного максимуму.

За його даними, обсяг інтервенцій НБУ з купівлі іноземної валюти за 1-8 лютого становив 160 млн доларів.

Крім того, обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів за тиждень зріс на 1,7 млрд гривень до 96,5 млрд гривень, що становить 10,9% гривневих ОВДП в обігу.

"Підтримці високого попиту на державні цінні папери з боку нерезидентів сприяє їх висока дохідність, яка під час першого аукціону лютого становила 11,77%, що майже на 50 б. п. вище, ніж середньозважена вартість розміщень у січні та на 200 б. п. - порівняно з лютим 2020 року", - додав голова Ради НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом останнього тижня НБУ викупив на міжбанку 90 млн доларів для стримування зміцнення гривні. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів протягом 1-5 лютого.

Зазначимо, протягом тижня курс долара різко знизився на міжбанку. У підсумку НБУ на 8 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 1,3% нижче, ніж на 1 лютого (28,13 гривень за долар).

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