Голова Ради НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара

Як зазначив Данилишин, курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку за минулий тиждень зміцнився на 1,4% - до 5-місячного максимуму.

За його даними, обсяг інтервенцій НБУ з купівлі іноземної валюти за 1-8 лютого становив 160 млн доларів.

Крім того, обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів за тиждень зріс на 1,7 млрд гривень до 96,5 млрд гривень, що становить 10,9% гривневих ОВДП в обігу.

"Підтримці високого попиту на державні цінні папери з боку нерезидентів сприяє їх висока дохідність, яка під час першого аукціону лютого становила 11,77%, що майже на 50 б. п. вище, ніж середньозважена вартість розміщень у січні та на 200 б. п. - порівняно з лютим 2020 року", - додав голова Ради НБУ.