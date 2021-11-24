Глава Совета НБУ назвал причины роста курса доллара
Обменный курс гривны к доллару падает вторую неделю подряд (за последний текучий неделю - на 1,7%). Его динамика определяется преобладанием спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.
"Несмотря на увеличение предложения иностранной валюты от экспортеров (аграрная и металлургическая отрасли), рост спроса на нее (в том числе с учетом высокой стоимости импортируемых энергоносителей на международных рынках и относительно слабого спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги) определяют нисходящую динамику курса гривны", - добавил Данилишин.
По его данным, на наличном сегменте чистый спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц растет и с начала ноября достиг почти 200 млн долларов
Напомним, курс доллара вырос до максимума с начала сентября. Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.