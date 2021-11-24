Глава Совета НБУ назвал причины роста курса доллара

Обменный курс гривны к доллару падает вторую неделю подряд (за последний текучий неделю - на 1,7%). Его динамика определяется преобладанием спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Несмотря на увеличение предложения иностранной валюты от экспортеров (аграрная и металлургическая отрасли), рост спроса на нее (в том числе с учетом высокой стоимости импортируемых энергоносителей на международных рынках и относительно слабого спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги) определяют нисходящую динамику курса гривны", - добавил Данилишин.

По его данным, на наличном сегменте чистый спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц растет и с начала ноября достиг почти 200 млн долларов