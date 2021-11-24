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Голова Ради НБУ назвав причини росту курсу долара

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Україна, Середа 24 листопада 2021 15:56
Голова Ради НБУ назвав причини росту курсу долара
Автор: Олександр Білоус

Обмінний курс гривні до долара послаблюється другий тиждень поспіль (за останній плинний тиждень - на 1,7%). Його динаміка визначається переважанням попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Незважаючи на збільшення пропозиції іноземної валюти від експортерів (аграрна та металургійна галузі), зростання попиту на неї (у тому числі з урахуванням високої вартості імпортованих енергоносіїв на міжнародних ринках та слабкого попиту нерезидентів на державні цінні папери) визначають низхідну динаміку курсу гривні", - додав Данилишин.

За його даними, на готівковому сегменті чистий попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб зростає та з початку листопада досяг майже 200 млн доларів

Нагадаємо, курс долара виріс до максимуму з початку вересня. Національний банк України (НБУ) на 24 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

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