Глава Совета НБУ назвал факторы для замедления инфляции

Ожидается сезонное замедление инфляции
В апреле 2019 года на потребительском рынке наблюдалось ускорение инфляции как в месячном (до 1,0%), так и в годовом измерении (до 8,8%). Об этом глава НБУ Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.
Данилишин напомнил, что за четыре месяца 2019 года потребительская инфляция в Украине составила 3,4%.
"При таких тенденциях достижение прогнозного показателя НБУ по инфляции - 6,3% на конец 2019 года - выглядит сомнительным", - считает глава Совета НБУ.
Среди факторов, которые могут приостановить рост инфляции, Данилишин назвал:
Глава Совета НБУ также отметил факторы, которые могут способствовать росту инфляции:
Напомним, потребительские цены в Украине в апреле 2019 года по сравнению с мартом выросли на 1,0%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (до апреля 2018 года) инфляция ускорилась до 8,8%. Больше всего в апреле подорожали овощи - на 12,6%, в т. ч. белокочанная капуста - на 43,9%, лук - на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%.
По данным НБУ, в апреле 2019 года рост цен на сырые продукты питание ускорился в Украине до 5,1% г/г. В частности, после снижения в марте вновь повысились темпы роста стоимости овощей борщового набора в первую очередь за счет цен на лук и белокочанную капусту. Эксперты центробанка уверены в том, что всплеск цен был временный и в ближайшие месяцы действие факторов иссякнет.