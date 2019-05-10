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В Киеве завтра возможны изменения в работе метро

Новости » Общество    10.05.2019 - 16:50
В Киеве завтра возможны изменения в работе метро
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

В Киеве завтра, 11 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в центре Киева в воскресенье, 12 мая, с 08:00 до 15:30 запретят движение всех видов транспортных средств в центральной части города из-за проведения Киевского Евро Марафона. Сам марафон будет проходить по маршруту: улица Большая Васильковская, 55 - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский").

Отметим, с 9 по 10 мая в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта на улице Эспланадной на участке от улицы Бассейной к улице Рогнединской будет частично ограничено движение.

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