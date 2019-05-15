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Глава Совета НБУ назвал факторы для замедления инфляции

Новости » Экономика    15.05.2019 - 13:24
Глава Совета НБУ назвал факторы для замедления инфляции
Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Ожидается сезонное замедление инфляции

В апреле 2019 года на потребительском рынке наблюдалось ускорение инфляции как в месячном (до 1,0%), так и в годовом измерении (до 8,8%). Об этом глава НБУ Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.

Данилишин напомнил, что за четыре месяца 2019 года потребительская инфляция в Украине составила 3,4%.

"При таких тенденциях достижение прогнозного показателя НБУ по инфляции - 6,3% на конец 2019 года - выглядит сомнительным", - считает глава Совета НБУ.

Среди факторов, которые могут приостановить рост инфляции, Данилишин назвал:

  • увеличение предложения овощей и фруктов;
  • снижение цен промышленных производителей - индекс в марте составил 99%, в апреле - 98,5% (с лагом в несколько месяцев это должно отразиться на розничных ценах);
  • укрепление курса гривны (через влияние на цены товаров, которые импортируются).

Глава Совета НБУ также отметил факторы, которые могут способствовать росту инфляции:

  • сохранение мировых цен на нефть на относительно высоком уровне;
  • возможное прекращение поставок нефтепродуктов из РФ;
  • повышение акцизов на табачные изделия (с июля).

Напомним, потребительские цены в Украине в апреле 2019 года по сравнению с мартом выросли на 1,0%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (до апреля 2018 года) инфляция ускорилась до 8,8%. Больше всего в апреле подорожали овощи - на 12,6%, в т. ч. белокочанная капуста - на 43,9%, лук - на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%.

По данным НБУ, в апреле 2019 года рост цен на сырые продукты питание ускорился в Украине до 5,1% г/г. В частности, после снижения в марте вновь повысились темпы роста стоимости овощей борщового набора в первую очередь за счет цен на лук и белокочанную капусту. Эксперты центробанка уверены в том, что всплеск цен был временный и в ближайшие месяцы действие факторов иссякнет.

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