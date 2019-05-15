Голова Ради НБУ назвав фактори для уповільнення інфляції

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Очікується сезонне уповільнення інфляції

У квітні 2019 року на споживчому ринку спостерігалося прискорення інфляції як у місячному (до 1,0%), так і у річному вимірі (до 8,8%). Про це голова НБУ Богдан Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.

Данилишин нагадав, що за чотири місяці 2019 року споживча інфляція в України становила 3,4%.

"За таких тенденцій досягнення прогнозного показника НБУ по інфляції - 6,3% на кінець 2019 року - виглядає сумнівним", - вважає голова Ради НБУ.

Серед факторів, що можуть призупинити зростання інфляції, Данилишин назвав:

збільшення пропозиції овочів та фруктів;

зниження цін промислових виробників - індекс у березні склав 99%, у квітні - 98,5% (з лагом у декілька місяців це має відобразитися на роздрібних цінах);

укріплення курсу гривні (через влив на ціни товарів, що імпортуються).

Голова Ради НБУ також відзначив фактори, що можуть сприяти зростанню інфляції:

збереження світових цін на нафту на відносно високому рівні;

можливе припинення постачання нафтопродуктів з РФ;

підвищення акцизів на тютюнові вироби (з липня).

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у квітні 2019 року порівняно з березнем зросли на 1,0%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до квітня 2018 року) інфляція прискорилася до 8,8%. Найбільше в квітні подорожчали овочі - на 12,6%, у т. ч. білокачанна капуста - на 43,9%, цибуля - на 29,1%, буряк - на 16,8%, морква - на 14,9%, картопля - на 5,7%.

За даними, НБУ, у квітні 2019 року зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося в Україні до 5,1% р/р. Зокрема, після зниження у березні знов підвищилися темпи зростання вартості овочів борщового набору насамперед за рахунок цін на цибулю та білокачанну капусту. Експерти центробанку переконані в тому, що сплеск цін був тимчасовий і в найближчі місяці дія факторів вичерпається.