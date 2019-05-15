ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова Ради НБУ назвав фактори для уповільнення інфляції

Новини » Економіка    15.05.2019 - 13:24
Голова Ради НБУ назвав фактори для уповільнення інфляції
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Очікується сезонне уповільнення інфляції

У квітні 2019 року на споживчому ринку спостерігалося прискорення інфляції як у місячному (до 1,0%), так і у річному вимірі (до 8,8%). Про це голова НБУ Богдан Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.

Данилишин нагадав, що за чотири місяці 2019 року споживча інфляція в України становила 3,4%.

"За таких тенденцій досягнення прогнозного показника НБУ по інфляції - 6,3% на кінець 2019 року - виглядає сумнівним", - вважає голова Ради НБУ.

Серед факторів, що можуть призупинити зростання інфляції, Данилишин назвав:

  • збільшення пропозиції овочів та фруктів;
  • зниження цін промислових виробників - індекс у березні склав 99%, у квітні - 98,5% (з лагом у декілька місяців це має відобразитися на роздрібних цінах);
  • укріплення курсу гривні (через влив на ціни товарів, що імпортуються).

Голова Ради НБУ також відзначив фактори, що можуть сприяти зростанню інфляції:

  • збереження світових цін на нафту на відносно високому рівні;
  • можливе припинення постачання нафтопродуктів з РФ;
  • підвищення акцизів на тютюнові вироби (з липня).

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у квітні 2019 року порівняно з березнем зросли на 1,0%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до квітня 2018 року) інфляція прискорилася до 8,8%. Найбільше в квітні подорожчали овочі - на 12,6%, у т. ч. білокачанна капуста - на 43,9%, цибуля - на 29,1%, буряк - на 16,8%, морква - на 14,9%, картопля - на 5,7%.

За даними, НБУ, у квітні 2019 року зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося в Україні до 5,1% р/р. Зокрема, після зниження у березні знов підвищилися темпи зростання вартості овочів борщового набору насамперед за рахунок цін на цибулю та білокачанну капусту. Експерти центробанку переконані в тому, що сплеск цін був тимчасовий і в найближчі місяці дія факторів вичерпається.

Голова Ради НБУ прокоментував динаміку курсу долара Сьомий український банк припинив діяльність за власною ініціативою
Новини України інфляціяНаціональний банк Україницены
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся