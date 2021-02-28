Глава службы безопасности Huawei просит Байдена ослабить санкции против компании

Глава службы безопасности Huawei в США Энди Парди призвал американского президента Джо Байдена ослабить санкции против компании. В Huawei не хотят быть втянутыми в геополитический конфликт между США и Китаем.

Парди заявил, что ослабление санкций против Huawei будет соответствовать интересам США. Он добавил, что компания способна предоставить США 40 тысяч рабочих мест, а также как минимум 12 миллиардов долларов в год.

"Мы надеемся, что администрация Байдена вместо того, чтобы связывать все различные вопросы вместе и использовать их для геополитических переговоров с Китаем", - заявил Парди.

Представитель компании отметил, что введенные администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа сильно ударили по компании. Однако Huawei пока не планирует отказываться от предоставления мобильных услуг.