ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава службы безопасности Huawei просит Байдена ослабить санкции против компании

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 17:28
Глава службы безопасности Huawei просит Байдена ослабить санкции против компании Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава службы безопасности Huawei в США Энди Парди призвал американского президента Джо Байдена ослабить санкции против компании. В Huawei не хотят быть втянутыми в геополитический конфликт между США и Китаем.

Об этом сообщает Yahoo Finance.

Парди заявил, что ослабление санкций против Huawei будет соответствовать интересам США. Он добавил, что компания способна предоставить США 40 тысяч рабочих мест, а также как минимум 12 миллиардов долларов в год.

"Мы надеемся, что администрация Байдена вместо того, чтобы связывать все различные вопросы вместе и использовать их для геополитических переговоров с Китаем", - заявил Парди.

Представитель компании отметил, что введенные администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа сильно ударили по компании. Однако Huawei пока не планирует отказываться от предоставления мобильных услуг.

Напомним, Минторговли США включило Huawei в черный список еще в 2019 году. Такое решение было принято из-за того, что деятельность компании якобы противоречит интересам национальной безопасности США.

Как писало РБК-Украина, глава правления китайской компании Huawei Го Пин заявил, что ее бизнес неизбежно будет затронут из-за санкций США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Телеком & IT Соединенные Штаты Америки Huawei Санкции
NEWS
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма