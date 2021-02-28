ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Голова служби безпеки Huawei просить Байдена послабити санкції проти компанії

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 17:28
Голова служби безпеки Huawei просить Байдена послабити санкції проти компанії Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Ігор Литвиненко

Голова служби безпеки Huawei в США Енді Парді закликав американського президента Джо Байдена послабити санкції проти компанії. В Huawei не хочуть бути втягнутими в геополітичний конфлікт між США і Китаєм.

Про це повідомляє Yahoo Finance.

Парді заявив, що послаблення санкцій проти Huawei буде відповідати інтересам США. Він додав, що компанія здатна надати США 40 тисяч робочих місць, а також як мінімум 12 мільярдів доларів на рік.

"Ми сподіваємося, що адміністрація Байдена замість того, щоб пов'язувати всі різні питання разом і використовувати їх для геополітичних переговорів з Китаєм", - заявив Парді.

Представник компанії зазначив, що введені адміністрацією попереднього президента США Дональда Трампа сильно вдарили по компанії. Однак Huawei поки не планує відмовлятися від надання мобільних послуг.

Нагадаємо, Мінторгівлі США включило Huawei в чорний список ще в 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії нібито суперечить інтересам національної безпеки США.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління китайської компанії Huawei Го Пін заявив, що її бізнес неминуче буде порушене через санкції США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Телеком & IT Сполучені Штати Америки Huawei Санкції
NEWS
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму