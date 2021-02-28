Голова служби безпеки Huawei просить Байдена послабити санкції проти компанії
Голова служби безпеки Huawei в США Енді Парді закликав американського президента Джо Байдена послабити санкції проти компанії. В Huawei не хочуть бути втягнутими в геополітичний конфлікт між США і Китаєм.
Про це повідомляє Yahoo Finance.
Парді заявив, що послаблення санкцій проти Huawei буде відповідати інтересам США. Він додав, що компанія здатна надати США 40 тисяч робочих місць, а також як мінімум 12 мільярдів доларів на рік.
"Ми сподіваємося, що адміністрація Байдена замість того, щоб пов'язувати всі різні питання разом і використовувати їх для геополітичних переговорів з Китаєм", - заявив Парді.
Представник компанії зазначив, що введені адміністрацією попереднього президента США Дональда Трампа сильно вдарили по компанії. Однак Huawei поки не планує відмовлятися від надання мобільних послуг.
Нагадаємо, Мінторгівлі США включило Huawei в чорний список ще в 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії нібито суперечить інтересам національної безпеки США.
Як повідомляло РБК-Україна, голова правління китайської компанії Huawei Го Пін заявив, що її бізнес неминуче буде порушене через санкції США.