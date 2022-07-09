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Глава Сената Франции выступил в Верховной раде

Фото: глава Сената Франции Жерар Ларше (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Сената Франции Жерар Ларше прибыл в Киев с официальным визитом. Он выступил в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.

Глава Сената подчеркнул, что Франция и в целом Евросоюз поддерживают Украину.

"В этих стенах, в здании парламента, бьется сердце европейского парламентаризма. Какая же радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским флагом. 12 звезд на голубом фоне являются символом единства и надежды. И этот флаг объединяет нас от Парижа до Киева, от Киева до Брюсселя", - заявил Ларше.

По словам политика, Украина заслуживает членства в ЕС, а Франция поможет на пути от кандидатства к окончательному вступлению.

Напомним, недавно к Верховной раде обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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ФранцияВерховная радаРуслан Стефанчук