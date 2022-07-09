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Очільник Сенату Франції виступив у Верховній раді

Фото: очільник Сенату Франції Жерар Ларше (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Наталія Юрченко

Очільник Сенату Франції Жерар Ларше прибув до Києва з офіційним візитом. Він виступив у Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера парламенту Руслана Стефанчука в Facebook.

Глава Сенату наголосив, що Франція та в цілому Євросоюз підтримують Україну.

"У цих стінах, у будівлі парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя", - заявив Ларше.

За словами політика, Україна заслуговує на членство в ЄС, а Франція допоможе на шляху від кандидатства до остаточного вступу.

Нагадаємо, нещодавно до Верховної ради звернулась глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

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ФранціяВерховна радаРуслан Стефанчук