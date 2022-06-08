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Глава Сената Франции анонсировал скорый визит в Киев

Фото: глава Сената Франции анонсировал скорый визит в Киев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Сената Франции Жерар Ларше заявил, что совсем скоро посетит Украину. Он прибудет в Киев по приглашению спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bfmtv.

Он также подтвердил свою поддержку Украины и в ее стремлении получения статуса кандидата для вступления в Европейский Союз.

"Я говорю это искренне и со всей ответственностью, Украина написала кровью несколько условий, необходимых для приобретения статуса кандидата", - заявил Ларше.

Спикер Сената Франции добавил, что Европейский Союз не может отвернуться от Украины, отказав в этом статусе.

Напомним, как заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, Украина продолжит получать от Парижа военную помощь, и вскоре ее передача активизируется.

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