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Франция усилит поддержку Украины, - глава МИД

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Париж, Суббота 04 июня 2022 04:04
Франция усилит поддержку Украины, - глава МИД Катрин Колонна (Фото: time.news)
Автор: Константин Широкун

Украина продолжит получать от Франции военную помощь, и вскоре ее передача активизируется. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

"Франция солидарна с испытаниями, выпавшими на долю украинского народа. Она проявляет эту солидарность не только с 24 февраля, а с 2014 года. Зверства, совершенные российскими солдатами в Украине, в частности, в Буче и других городах, не могут остаться безнаказанными”, - заявила глава МИД.

Она также отметила, что Франция оказывает Украине гуманитарную, экономическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, и которую вскоре она активизируется. По словам Колонны, ранее Франция уже анонсировала оказание помощи Украине в размере двух миллиардов долларов.

Напомним, недавно Макрон вместе с канцлером Германии позвонили Путину, чтобы обсудить Украину. Этот телефонный разговор был раскритикован в Европе.

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