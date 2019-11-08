Голова Рахункової палати критикує план збільшити надходження від приватизації

Фото: Валерій Пацкан (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд має намір наступити на ті самі граблі, вважає Пацкан

Рішення уряду України закласти до проекту держбюджету-2020 у другому читанні додаткові 7 млрд грн від приватизації - це ризик. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба відомства.

Як нагадав Пацкан, уряд передбачає у 2020 році отримати 12 млрд грн від приватизації державного майна, що на 7 млрд грн більше, ніж до першого читання.

"Котрий рік поспіль бюджет недоотримує кошти від приватизації держмайна. На цьому я неодноразово наголошував. За 9 місяців поточного року план виконано лише на 3%. При запланованих 13,4 млрд грн бюджет отримав лише 400 млн грн. Тож закладати у держбюджет-2020 мільярдні надходження від приватизації - наступати на ті самі граблі", - сказав він.

Як зазначив Пацкан, "Рахункова палата наполягала і наполягає на якісному прогнозі показників державного бюджету".

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.