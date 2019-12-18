Глава СБУ назвал ключевые угрозы национальной безопасности

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал ключевые угрозы национальной безопасности страны. Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, помимо войны на Донбассе, информационные угрозы сегодня стоят на первом месте.

"Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело. Дестабилизирует ли это? Да, безусловно. Работают ли в этом фейковом поле только внутренние силы? Нет, конечно", - сказал он.

Большой проблемой он также назвал киберугрозы.

"Сегодня мы все пользуемся компьютерами, программным обеспечением. Простой пример - вирус Petya. Без высококлассных специалистов СБУ было бы сложно противодействовать этой угрозе", - отметил Баканов.

Ранее глава СБУ сообщил, что спецслужба начала 69 уголовных дел по линии контрразведки, касающихся разоблачения шпионов, агентов враждебных спецслужб и государственной измены. В частности, по 9 делам о госизмене уже есть решение суда.

Также Баканов заявлял, что почти каждый день центральные станции столичного метро перекрывается из-за сообщения о заминировании, поэтому он выступает за продажу сим-карт по паспорту.