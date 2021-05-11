Глава СБУ: 65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% требуют пристального внимания

Сейчас 65% украинской границы уязвимы. Остальные 35% на западном направлении требуют пристального внимания.
Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в ходе выступления во время Всеукраинского форума " Украина 30".
Он подчеркнул, что Беларусь выступит как союзник России в случае полномасштабного вторжения в Украину.
"65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении также требуют пристального внимания со стороны нашего государства. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах (соседях Украины на западном направлении, - ред.) для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает", - сказал Баканов.
РБК-Украина писало, что сейчас не наблюдается уменьшения российских войск у границ Украины. Незначительный отвод произошел у оккупированного Крыма, откуда ушло 3,5 тысячи российских войск.
Как заявил президент Владимир Зеленский, ни украинская, ни российская стороны - никто не готов к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.