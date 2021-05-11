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Глава СБУ: 65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% требуют пристального внимания

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 14:13
Глава СБУ: 65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% требуют пристального внимания Фото: глава СБУ Иван Баканов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сейчас 65% украинской границы уязвимы. Остальные 35% на западном направлении требуют пристального внимания.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в ходе выступления во время Всеукраинского форума " Украина 30".

Он подчеркнул, что Беларусь выступит как союзник России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

"65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении также требуют пристального внимания со стороны нашего государства. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах (соседях Украины на западном направлении, - ред.) для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает", - сказал Баканов.

РБК-Украина писало, что сейчас не наблюдается уменьшения российских войск у границ Украины. Незначительный отвод произошел у оккупированного Крыма, откуда ушло 3,5 тысячи российских войск.

Как заявил президент Владимир Зеленский, ни украинская, ни российская стороны - никто не готов к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.

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