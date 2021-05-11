Глава СБУ: 65% українського кордону вразливі, а інші 35% вимагають пильної уваги
Наразі 65% українського кордону, який межує з Росією та Білорусією, вразливі. Інші 35% на західному напрямку потребують пильної уваги.
Про це заявив глава СБУ Іван Баканов в ході виступу під час Всеукраїнського Форуму "Україна 30".
Він наголосив, що Білорусь виступить як союзник Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну.
"65% українського кордону вразливі, а інші 35% на західому напрямку також вимагають пильної уваги з боку нашої держави. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах (сусідах України на західному напрямку, - ред.) для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить", - сказав Баканов.
РБК-Україна писало, що наразі не спостерігається зменшення російських військ біля кордонів України. Незначне відведення відбулося в окупованого Криму, звідки пішло 3,5 тисячі російських військ.
Як заявив президент Володимир Зеленський, ні українська, ні російська сторони ніхто не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.