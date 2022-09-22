Глава САП скасував рішення про закриття справи "Роттердам+"

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував постанову про закриття справи "Роттердам+". Одночасно з цим було змінено групу прокурорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

"22 вересня 2022 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у прес-центрі САП, також Клименко повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

Вказано, що рішення було ухвалено після вивчення всіх матеріалів справи та за підсумками наради за участі прокурорів та детективів НАБУ які здійснювали досудове розслідування.

Зокрема, керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи та невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження.

Це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів у повній відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу.

Що таке "Роттердам+"

Формула Роттердам+ з’явилася ще в березні 2016 року і застосовувалася до 2019-го. Вона визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції.

Сума вугілля залежала від ціни на копалини у порті міста Роттердам, у Нідерландах, втім, левову частку вугілля ТЕС купляли не в самих Нідерландах, а в Україні, Росії або з окупованих територій.

Тобто насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки. Як згодом підрахували в НАБУ, формула "Роттердам+" завдала державі та українцям збитків на загальну суму 18,87 млрд гривень

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" ще у серпні 2020 року.

Додамо, вчора стало відомо, що ВАКС поновив провадження у цій справі.