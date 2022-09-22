Глава САП отменил решение о закрытии дела "Роттердам+"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отменил постановление о закрытии дела "Роттердам+". Одновременно с этим была изменена группа прокуроров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

"22 сентября 2022 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное", - говорится в сообщении.

Как информируют в пресс-центре САП, Клименко также полностью изменил группу прокуроров по этому делу из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования.

Указано, что решение было принято после изучения всех материалов дела и по итогам совещания с участием прокуроров и детективов НАБУ, проводивших досудебное расследование.

В частности, руководитель САП выявил многочисленные неувязки в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела и несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства.

Это означает, что дальнейшие решения по этому делу будет принимать обновленный состав прокуроров в полном соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса.

Что такое "Роттердам+"

Формула Роттердам+ появилась еще в марте 2016 года и применялась до 2019 года. Она определяла стоимость электроэнергии, производимой теплоэлектростанцией.

Сумма угля зависела от цены на ископаемых в порту города Роттердам, в Нидерландах, но львиную долю угля ТЭС покупали не в самих Нидерландах, а в Украине, России или с оккупированных территорий.

То есть на самом деле цена угля была ниже и ТЭС получали сверхприбыль. Как впоследствии подсчитали в НАБУ, формула "Роттердам+" нанесла государству и украинцам ущерб на общую сумму 18,87 млрд гривен

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" еще в августе 2020 года.

Добавим, вчера стало известно, что ВАКС возобновил производство по этому делу.