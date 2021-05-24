Глава Ryanair назвал задержание основателя NEXTA "финансируемым государством пиратством"

Самолет, летевший из Греции в Литву, сопровождали истребители после сообщений, что на его борту была взрывчатка, но ее не нашли.

Он был вынужден сесть в Минске, где был арестован оппозиционный блогер Роман Протасевич.

Европейские лидеры будут обсуждать реакцию на инцидент сегодня, после того, как несколько чиновников назвали его "абсолютно неприемлемым".

О'Лири сказал, что, по его мнению, подобный инцидент случается впервые с европейской авиакомпанией.

"Это случай с государственным похищением ... пиратство, финансируемое государством. Мы проинструктируем наш экипаж, который сделал феноменальную работу, вывезя этот самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов", - сказал О'лири.

Он добавил, что этот инцидент "очень пугает" пассажиров и экипаж, поскольку их держали под вооруженной охраной и обыскивали сумки.

"Похоже, намерение властей было забрать журналиста и его спутницу ... мы считаем, что в аэропорту также были агенты КГБ", - добавил глава авиакомпании.