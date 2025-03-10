Глава розвідки США відкликала доступ до секретної інформації для Блінкена і Саллівана

Глава Національної розвідки США Тулсі Габбард скасувала доступ до секретної інформації для колишнього держсекретаря Ентоні Блінкена та ексрадника з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Габбард у соцмережі Х .

За словами Габбард, на такий крок вона пішла відповідно до директиви президента США Дональда Трампа.

"Я відкликала допуски до державної таємниці та заборонила доступ до секретної інформації для Ентоні Блінкена, Джейка Саллівана, Лізи Монако, Марка Зейда, Нормана Айзена, Летіції Джеймс, Алвіна Брегга та Ендрю Вайссмана, а також для 51 підписанта листа щодо Гантера Байдена", - заявила глава американської розвідки.

Скасування доступів до секретної інформації

Нагадаємо, раніше про скасування доступу до секретної інформації для Саллівана, Блінкена та ще низки посадовців часів Байдена писало Reuters.

Видання повідомляло, що Трамп також скасував доступ до секретної інформації для заступниці генерального прокурора Байдена Лізи Монако, яка допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції на напади прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Трамп також зняв допуски з генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс та окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга, обидва вели справи проти нього.

Ще раніше Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену. Він, посилаючись на звіт заявив, що в експрезидента проблеми з пам'яттю і йому не можна довіряти конфіденційну інформацію.

"Джо Байдену немає необхідності продовжувати отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо допуски Джо Байдена до секретної інформації та припиняємо його щоденні розвідувальні брифінги", - заявив Трамп.