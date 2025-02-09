Трамп скасував доступи до секретної інформації для Блінкена і Саллівана, - Reuters

Президент США Дональд Трамп доступ до секретної інформації для екс-держсекретаря Ентоні Блінкена. Таке ж рішення він прийняв і стосовно колишнього радника з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, ц ей крок був зроблений через день після того, як Трамп заявив, що скасував доступ до секретної інформації для свого попередника Джо Байдена, припинивши його доступ до щоденних брифінгів розвідки.

Трамп також скасував доступ до секретної інформації для заступника генерального прокурора Байдена Лізи Монако, яка допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції на напади прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Трамп також зняв допуски з генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, обидва вели справи проти нього.