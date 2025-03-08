Глава розвідки Німеччини розповів про ризики для Європи після закінчення війни в Україні

Бруно Каль заявив, що країна має намір продовжувати партнерство з США, незважаючи на зміни у зовнішній політиці Дональда Трампа.

Каль підкреслив, що Росія може спробувати випробувати колективні гарантії безпеки НАТО, особливо якщо війна в Україні завершиться.

За його словами, завершення конфлікту може збільшити ймовірність агресивних кроків з боку Росії, які перевірятимуть єдність Заходу та дієздатність статті 5 Північноатлантичного договору.

Він також вказав, що якщо війна в Україні закінчиться до 2029-2030 року, Росія може стати ще серйознішою загрозою для Європи, зосередивши свої сили проти європейських держав.

Каль зазначив, що Росія може використовувати період після війни для переорієнтації своєї агресії.

На його думку, Росія намагається повернути світовий порядок 90-х років, коли її сфера впливу розширювалась на захід, а США мали намір вивести свої війська з Європи.