Глава разведки Германии рассказал о рисках для Европы после окончания войны в Украине

Глава разведки Германии Бруно Каль подтвердил намерение продолжать сотрудничество с США, несмотря на изменения во внешней политике президента США Дональда Трампа. Он также предупредил о возможной агрессии со стороны России после завершения войны в Украине.
Об этом заявил руководитель Федеральной разведки Германии Бруно Каль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью DW.
Бруно Каль заявил, что страна намерена продолжать партнерство с США, несмотря на изменения во внешней политике Дональда Трампа.
Каль подчеркнул, что Россия может попытаться испытать коллективные гарантии безопасности НАТО, особенно если война в Украине завершится.
По его словам, завершение конфликта может увеличить вероятность агрессивных шагов со стороны России, которые будут проверять единство Запада и дееспособность статьи 5 Североатлантического договора.
Он также указал, что если война в Украине закончится до 2029-2030 года, Россия может стать еще более серьезной угрозой для Европы, сосредоточив свои силы против европейских государств.
Каль отметил, что Россия может использовать период после войны для переориентации своей агрессии.
По его мнению, Россия пытается вернуть мировой порядок 90-х годов, когда ее сфера влияния расширялась на запад, а США намеревались вывести свои войска из Европы.
Напомним, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода около 35 000 американских военных из Германии и их перенаправления в Венгрию, страну, имеющую тесные связи с Россией. Такой шаг может еще больше ухудшить отношения между США и Европой, которые уже находятся под давлением из-за вопросов безопасности и обороны.
По информации The Telegraph, Трамп все больше разочаровывается в Европе, обвиняя континент в "подталкивании к войне". Президент неоднократно призывал европейские страны увеличить свои расходы на оборону, вместо того, чтобы полагаться на помощь США, и критиковал НАТО за невыполнение обязательств по оборонным расходам, которые должны составлять 2% от ВВП каждой страны-члена.