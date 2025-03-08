ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Глава розвідки Німеччини розповів про ризики для Європи після закінчення війни в Україні

Субота 08 березня 2025 16:44
UA EN RU
Глава розвідки Німеччини розповів про ризики для Європи після закінчення війни в Україні Фото: Глава розвідки Німеччини Бруно Каль (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава розвідки Німеччини Бруно Каль підтвердив намір продовжувати співпрацю з США, незважаючи на зміни в зовнішній політиці президента США Дональда Трампа. Він також попередив про можливу агресію з боку Росії після завершення війни в Україні.

Про це заявив керівник Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю DW.

Бруно Каль заявив, що країна має намір продовжувати партнерство з США, незважаючи на зміни у зовнішній політиці Дональда Трампа.

Каль підкреслив, що Росія може спробувати випробувати колективні гарантії безпеки НАТО, особливо якщо війна в Україні завершиться.

За його словами, завершення конфлікту може збільшити ймовірність агресивних кроків з боку Росії, які перевірятимуть єдність Заходу та дієздатність статті 5 Північноатлантичного договору.

Він також вказав, що якщо війна в Україні закінчиться до 2029-2030 року, Росія може стати ще серйознішою загрозою для Європи, зосередивши свої сили проти європейських держав.

Каль зазначив, що Росія може використовувати період після війни для переорієнтації своєї агресії.

На його думку, Росія намагається повернути світовий порядок 90-х років, коли її сфера впливу розширювалась на захід, а США мали намір вивести свої війська з Європи.

Виведення військ із Німеччини

Нагадаємо що президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення близько 35 000 американських військових з Німеччини та їх перенаправлення в Угорщину, країну, що має тісні зв'язки з Росією. Такий крок може ще більше погіршити відносини між США та Європою, які вже перебувають під тиском через питання безпеки та оборони.

За інформацією The Telegraph, Трамп все більше розчаровується в Європі, звинувачуючи континент у "підштовхуванні до війни". Президент неодноразово закликав європейські країни збільшити свої витрати на оборону, замість того, щоб покладатися на допомогу США, і критикував НАТО за невиконання зобов'язань щодо оборонних витрат, які мають становити 2% від ВВП кожної країни-члена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Зеленський розповів, хто поїде на переговори з США у Саудівську Аравію
Зеленський розповів, хто поїде на переговори з США у Саудівську Аравію
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону