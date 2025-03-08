Глава разведки Германии рассказал о рисках для Европы после окончания войны в Украине

Глава разведки Германии Бруно Каль подтвердил намерение продолжать сотрудничество с США, несмотря на изменения во внешней политике президента США Дональда Трампа. Он также предупредил о возможной агрессии со стороны России после завершения войны в Украине.

Об этом заявил руководитель Федеральной разведки Германии Бруно Каль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью DW.

Бруно Каль заявил, что страна намерена продолжать партнерство с США, несмотря на изменения во внешней политике Дональда Трампа.

Каль подчеркнул, что Россия может попытаться испытать коллективные гарантии безопасности НАТО, особенно если война в Украине завершится.

По его словам, завершение конфликта может увеличить вероятность агрессивных шагов со стороны России, которые будут проверять единство Запада и дееспособность статьи 5 Североатлантического договора.

Он также указал, что если война в Украине закончится до 2029-2030 года, Россия может стать еще более серьезной угрозой для Европы, сосредоточив свои силы против европейских государств.

Каль отметил, что Россия может использовать период после войны для переориентации своей агрессии.

По его мнению, Россия пытается вернуть мировой порядок 90-х годов, когда ее сфера влияния расширялась на запад, а США намеревались вывести свои войска из Европы.