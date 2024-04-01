Глава Rheinmetall закликав ЄС створювати лідерів у галузі оборонних технологій
Глава найбільшого німецького військового підрядника Rheinmetall Армін Паппергер закликав країни ЄС відмовитися від переваги національних чемпіонів і створити більші та спеціалізованіші оборонні групи, щоб конкурувати з американськими компаніями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Він заявив, що якщо Європа хоче тіснішої співпраці в галузі оборони, то країнам необхідно спеціалізуватися на різних видах військових технологій.
"Не має великого сенсу, якщо ми, скажімо, обираємо другу або третю за якістю технологію, тому що одна країна хоче цього. Це найскладніша дискусія, яку вони ведуть на урядовому рівні. Нам потрібні великі компанії в Європі", - заявив він.
Європейські збройові компанії конкурують одна з одною, військові бюджети контролюються на національному рівні, а окремі країни прагнуть зберегти контроль над стратегічними ланцюжками поставок, заводами, робочими місцями та технологічними перевагами.
Одним із прикладів успішного транскордонного співробітництва є найбільший у Європі виробник ракет MBDA, що належить британській компанії BAE Systems та європейському авіаційному концерну Airbus, які володіють 37,5 % акцій, а решта частки належить італійській компанії Leonardo.
Оборона ЄС
Питання розвитку оборонної промисловості стало дуже актуальним для Європи останнім часом. Зокрема, це пов'язано з повномасштабним вторгненням росіян в Україну і необхідністю допомагати Києву.
На початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон запропонував створити фонд на 100 млрд євро для того, щоб розвивати європейську оборонну промисловість.
Також, як писало Bloomberg, ЄС прагнутиме до того, щоб до 2025 року половина його оборонних систем закуповувалась усередині блоку. Наразі більшість озброєння закуповується у третіх країнах.
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