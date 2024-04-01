Глава Rheinmetall призвал ЕС создавать лидеров в области оборонных технологий

Глава крупнейшего немецкого военного подрядчика Rheinmetall Армин Паппергер призвал страны ЕС отказаться от предпочтения национальных чемпионов и создать более крупные и специализированные оборонные группы, чтобы конкурировать с американскими компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Он заявил, что если Европа хочет более тесного сотрудничества в области обороны, то странам необходимо специализироваться на различных видах военных технологий.

"Не имеет большого смысла, если мы, скажем, выбираем вторую или третью по качеству технологию, потому что одна страна хочет этого. Это самая сложная дискуссия, которую они ведут на правительственном уровне. Нам нужны крупные компании в Европе", - заявил он.

Европейские оружейные компании конкурируют друг с другом, военные бюджеты контролируются на национальном уровне, а отдельные страны стремятся сохранить контроль над стратегическими цепочками поставок, заводами, рабочими местами и технологическими преимуществами.

Одним из примеров успешного трансграничного сотрудничества является крупнейший в Европе производитель ракет MBDA, принадлежащий британской компании BAE Systems и европейскому авиационному концерну Airbus, которые владеют 37,5 % акций, а остальная доля принадлежит итальянской компании Leonardo.