Глава регіону в Німеччині "працювала" на проектну компанію "Північного потоку - 2", - ЗМІ

Як зазначає німецьке видання, Швезіг у період з вересня 2017 року по грудень 2022 року регулярно отримувала електронні листи від компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є "Газпром".

У Ostsee Zeitung уточнюють, що у листах прессекретар Nord Stream 2 AG Штеффен Еберт давав чиновниці рекомендації щодо просування російського проекту у публічному полі. Зокрема, він надавав Швезіг інформацію про хід будівництва, можливу критику проекту та запрошував на іміджеві заходи.

Журналісти після аналізу виступів голови німецького регіону з'ясували, що вона уважно дослухалася порад Nord Stream 2 AG. При цьому видання не уточнює, яку мотивацію мала чиновниця.

Варто зауважити, що Швезіг піддається критиці через лояльне ставлення до російського режиму та лобіювання інтересів Кремля.