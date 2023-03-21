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Глава регіону в Німеччині "працювала" на проектну компанію "Північного потоку - 2", - ЗМІ

Фото: голова регіону в Німеччині "працювала" на проектну компанію "Північного потоку - 2" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг, ймовірно, виконувала вказівки проектної компанії російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ostsee Zeitung.

Як зазначає німецьке видання, Швезіг у період з вересня 2017 року по грудень 2022 року регулярно отримувала електронні листи від компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є "Газпром".

У Ostsee Zeitung уточнюють, що у листах прессекретар Nord Stream 2 AG Штеффен Еберт давав чиновниці рекомендації щодо просування російського проекту у публічному полі. Зокрема, він надавав Швезіг інформацію про хід будівництва, можливу критику проекту та запрошував на іміджеві заходи.

Журналісти після аналізу виступів голови німецького регіону з'ясували, що вона уважно дослухалася порад Nord Stream 2 AG. При цьому видання не уточнює, яку мотивацію мала чиновниця.

Варто зауважити, що Швезіг піддається критиці через лояльне ставлення до російського режиму та лобіювання інтересів Кремля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині затримали співробітника розвідки, який міг передавати секретну інформацію Росії.

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ГазпромРосійська ФедераціяПівнічний потік-2