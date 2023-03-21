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Глава региона в Германии "работала" на проектную компанию "Северного потока - 2", - СМИ

Фото: глава региона в Германии "работала" на проектную компанию "Северного потока - 2" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, вероятно, выполняла указания проектной компании российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ostsee Zeitung.

Как отмечает немецкое издание, Швезиг в период с сентября 2017 года по декабрь 2022 года регулярно получала электронные письма от компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является "Газпром".

В Ostsee Zeitung уточняют, что в письмах пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт давал чиновнице рекомендации по продвижению российского проекта в публичном поле. В частности, он предоставлял Швезиг информацию о ходе строительства, возможной критике проекта и приглашал на имиджевые мероприятия.

Журналисты после анализа выступлений главы немецкого региона выяснили, что она внимательно прислушивалась к советам Nord Stream 2 AG. При этом издание не уточняет, какая мотивация была у чиновницы.

Стоит заметить, что Швезиг подвергается критике из-за лояльного отношения к российскому режиму и лоббирования интересов Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии задержали сотрудника разведки, который мог передавать секретную информацию России.

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