ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава райсуда на Закарпатье получил взятку за удовлетворение иска

Новости » Общество     05.02.2020 - 15:50
Глава райсуда на Закарпатье получил взятку за удовлетворение иска
Иллюстративное фото (nabu.gov.ua)

Судья получил 15 тысяч гривен за удовлетворение гражданского иска

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило председателя одного из районных судей Закарпатья на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что судья требовал и получил 15 тысяч гривен от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

"Сейчас правоохранители проводят следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об уведомлении судье о подозрении", - рассказали в НАБУ.

По данному факту открыто дело по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.

Также сообщалось, что 4 февраля сообщили о подозрении главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в получении неправомерной выгоды. Он попросил у предпринимателя предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов.

Гончарук отреагировал на задержание чиновника из Секретариата Кабмина на взятке Дело Тамразова направили в Высший антикоррупционный суд
Новости Украины ЗакарпатьеНАБУвзяткаСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь