Глава райсуда на Закарпатье получил взятку за удовлетворение иска

Иллюстративное фото (nabu.gov.ua)

Судья получил 15 тысяч гривен за удовлетворение гражданского иска

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило председателя одного из районных судей Закарпатья на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что судья требовал и получил 15 тысяч гривен от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

"Сейчас правоохранители проводят следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об уведомлении судье о подозрении", - рассказали в НАБУ.

По данному факту открыто дело по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.

Также сообщалось, что 4 февраля сообщили о подозрении главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в получении неправомерной выгоды. Он попросил у предпринимателя предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов.