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Голова райсуду на Закарпатті отримав хабар за задоволення позову

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 15:50
Голова райсуду на Закарпатті отримав хабар за задоволення позову
Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

Суддя отримав 15 тисяч гривень за задоволення цивільного позову

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило голову одного з районних суддів Закарпаття на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що суддя вимагав та отримав 15 тисяч гривень від фізичної особи за задоволення цивільного позову.

"Зараз правоохоронці проводять слідчі й процесуальні дії. Вирішується питання про повідомлення судді про підозру", - розповіли в НАБУ.

За даним фактом відкрито справу за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн гривень хабаря.

Також повідомлялося, що 4 лютого повідомили про підозру голови Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну в одержанні неправомірної вигоди. Він попросив у підприємця надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів.

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