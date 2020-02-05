Голова райсуду на Закарпатті отримав хабар за задоволення позову

Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

Суддя отримав 15 тисяч гривень за задоволення цивільного позову

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило голову одного з районних суддів Закарпаття на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що суддя вимагав та отримав 15 тисяч гривень від фізичної особи за задоволення цивільного позову.

"Зараз правоохоронці проводять слідчі й процесуальні дії. Вирішується питання про повідомлення судді про підозру", - розповіли в НАБУ.

За даним фактом відкрито справу за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн гривень хабаря.

Також повідомлялося, що 4 лютого повідомили про підозру голови Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну в одержанні неправомірної вигоди. Він попросив у підприємця надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів.