Глава правлячої партії Гренландії запропонував прискорити процес здобуття незалежності
Процес здобуття Гренландією незалежності від Данії необхідно прискорити. Це, зокрема, стосується проведення відповідного референдуму.
Як передає РБК-Україна, про це голова правлячої партії Siumut Ерік Єнсен заявив в інтерв'ю DR.
Як пише DR, Єнсен змінив свою позицію і почав підтримувати активацію статті 21 закону про самоврядування Гренландії. Вона передбачає референдум про незалежність на острові, а також переговори з владою Данії.
"У нас є робота комісії (яка досліджує шлях до незалежності - ред.), яка вже затверджена. Ми можемо робити щось паралельно, ми можемо активувати статтю 21 і почати переговори з урядом Данії. Це те, на чому ми будемо будувати свою кампанію", - наголосив політик.
На думку Єнсена, активація статті 21 і переговори з Данією мають призвести до референдуму в Гренландії. І це не займе багато часу.
"Я очікую, що це відбудеться протягом наступного виборчого періоду. Але це має відбутися на усвідомленій основі, щоб населення не сумнівалося в наслідках", - додав він.
Варто зауважити, що парламентські вибори в Гренландії мають відбутися 11 березня.
Незалежність Гренландії
Нагадаємо, прем'єр Гренландії Муте Егеде у своїй новорічній промові заявляв про намір домогтися незалежності від Данії.
Так він відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про те, що Гренландія має увійти до складу США.
Як зазначав нещодавно держсекретар США Марко Рубіо, Трамп дійсно хоче придбати Гренландію, оскільки це відповідає національним інтересам Штатів.
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