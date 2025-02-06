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Глава правящей партии Гренландии предложил ускорить процесс обретения независимости

Четверг 06 февраля 2025 22:28
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Глава правящей партии Гренландии предложил ускорить процесс обретения независимости Фото: Эрик Йенсен, глава партии Siumut (facebook.com/siumuterikjensen)
Автор: Иван Носальский

Процесс обретения Гренландией независимости от Дании необходимо ускорить. Это, в частности, касается проведения соответствующего референдума.

Как передает РБК-Украина, об этом председатель правящей партии Siumut Эрик Йенсен заявил в интервью DR.

Как пишет DR, Йенсен поменял свою позицию и начал поддерживать активацию статьи 21 закона о самоуправлении Гренландии. Она предусматривает референдум о независимости на острове, а также переговоры с властями Дании.

"У нас есть работа комиссии (которая исследует путь к независимости - ред.), которая уже утверждена. Мы можем делать что-то параллельно, мы можем активировать статью 21 и начать переговоры с правительством Дании. Это то, на чем мы будем строить свою кампанию", - подчеркнул политик.

По мнению Йенсена, активация статьи 21 и переговоры с Данией должны привести к референдуму в Гренландии. И это не займет много времени.

"Я ожидаю, что это произойдет в течение следующего избирательного периода. Но это должно произойти на осознанной основе, чтобы население не сомневалось в последствиях", - добавил он.

Стоит заметить, что парламентские выборы в Гренландии должны состояться 11 марта.

Независимость Гренландии

Напомним, премьер Гренландии Муте Эгеде в своей новогодней речи заявлял о намерении добиться независимости от Дании.

Так он отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна войти в состав США.

Как отмечал недавно госсекретарь США Марко Рубио, Трамп действительно хочет приобрести Гренландию, поскольку это соответствует национальным интересам Штатов.

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