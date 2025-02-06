Глава правящей партии Гренландии предложил ускорить процесс обретения независимости
Процесс обретения Гренландией независимости от Дании необходимо ускорить. Это, в частности, касается проведения соответствующего референдума.
Как передает РБК-Украина, об этом председатель правящей партии Siumut Эрик Йенсен заявил в интервью DR.
Как пишет DR, Йенсен поменял свою позицию и начал поддерживать активацию статьи 21 закона о самоуправлении Гренландии. Она предусматривает референдум о независимости на острове, а также переговоры с властями Дании.
"У нас есть работа комиссии (которая исследует путь к независимости - ред.), которая уже утверждена. Мы можем делать что-то параллельно, мы можем активировать статью 21 и начать переговоры с правительством Дании. Это то, на чем мы будем строить свою кампанию", - подчеркнул политик.
По мнению Йенсена, активация статьи 21 и переговоры с Данией должны привести к референдуму в Гренландии. И это не займет много времени.
"Я ожидаю, что это произойдет в течение следующего избирательного периода. Но это должно произойти на осознанной основе, чтобы население не сомневалось в последствиях", - добавил он.
Стоит заметить, что парламентские выборы в Гренландии должны состояться 11 марта.
Независимость Гренландии
Напомним, премьер Гренландии Муте Эгеде в своей новогодней речи заявлял о намерении добиться независимости от Дании.
Так он отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна войти в состав США.
Как отмечал недавно госсекретарь США Марко Рубио, Трамп действительно хочет приобрести Гренландию, поскольку это соответствует национальным интересам Штатов.
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