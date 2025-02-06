Глава правящей партии Гренландии предложил ускорить процесс обретения независимости

Как передает РБК-Украина , об этом председатель правящей партии Siumut Эрик Йенсен заявил в интервью DR .

Как пишет DR, Йенсен поменял свою позицию и начал поддерживать активацию статьи 21 закона о самоуправлении Гренландии. Она предусматривает референдум о независимости на острове, а также переговоры с властями Дании.

"У нас есть работа комиссии (которая исследует путь к независимости - ред.), которая уже утверждена. Мы можем делать что-то параллельно, мы можем активировать статью 21 и начать переговоры с правительством Дании. Это то, на чем мы будем строить свою кампанию", - подчеркнул политик.

По мнению Йенсена, активация статьи 21 и переговоры с Данией должны привести к референдуму в Гренландии. И это не займет много времени.

"Я ожидаю, что это произойдет в течение следующего избирательного периода. Но это должно произойти на осознанной основе, чтобы население не сомневалось в последствиях", - добавил он.

Стоит заметить, что парламентские выборы в Гренландии должны состояться 11 марта.