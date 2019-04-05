Глава правления Swedbank ушел в отставку

Глава правления крупнейшего банка Швеции Swedbank Ларс Идермарк уходит в отставку на фоне громкого скандала с отмыванием денег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведского вещателя SVT.

В пятницу, 5 апреля, утром Swedbank опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что глава правления Ларс Идермарк принял решение уйти со своего поста.

"После недавних мощных дебатов о Swedbank и проблем относительно поведения банка в связи с подозрениями в отмывании денег в странах Балтии я обнаружил, что вызванное этим внимание СМИ является несовместимым с моей работой на посту генерального директора в лесопромышленной группе Sdra. Поэтому я решил, что лучшее решение заключается в моем немедленном уходе с поста председателя правления Swedbank", - цитирует банк заявление Идермарка.

В пресс-релизе также указывается, что ситуация в средствах массовой информации затрудняет устранение неточностей и проведение проверок.

Место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Ульрика Франке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Совет директоров банка Швеции Swedbank 28 марта 2019 года уволил президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.