Голова правління Swedbank пішов у відставку

Голова правління найбільшого банку Швеції Swedbank Ларс Идермарк йде у відставку на тлі гучного скандалу з відмиванням грошей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведського мовника SVT.

У п'ятницю, 5 квітня, вранці Swedbank опублікував прес-реліз, у якому повідомив, що голова правління Ларс Идермарк прийняв рішення піти зі свого поста.

"Після недавніх потужних дебатів про Swedbank і проблем щодо поведінки банку у зв'язку з підозрами у відмиванні грошей у країнах Балтії я виявив, що викликане цим увагу ЗМІ є несумісним з моєю роботою на посаді генерального директора в лісопромислової групи Sdra. Тому я вирішив, що найкраще рішення полягає у моєму негайному відході з поста голови правління Swedbank", - цитує банк заяву Идермарка.

У прес-релізі також зазначається, що ситуація в засобах масової інформації ускладнює усунення неточностей та проведення перевірок.

Місце Ларса Идермарка займе нинішній віце-голова Ульріка Франке.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада директорів банку Швеції Swedbank 28 березня 2019 року уволил президента банку Біргіт Боннесен після повідомлень у ЗМІ про схеми відмивання грошей, пов'язаних з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії.