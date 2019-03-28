Swedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием Януковича

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Совет директоров Swedbank принял решения уволить президента банка Биргит Боннесен

Совет директоров банка Швеции Swedbank 28 марта 2019 года принял решения уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии. Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP.

Сообщается, что SVT и его партнеры в странах Балтии рассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы "скрывать взятки бывшего президента Украины Виктора Януковича".

Установлено, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более 4 млн долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он якобы написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited, которая перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP - компании, которая фигурировала в деле Манафорта.

Напомним, вчера сообщалось, что Управление по борьбе с экономической преступностью Швеции провело обыски в крупнейшем банке страны Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 миллиардов евро, в том числе денег Януковича.

Ранее сообщало издание Bloomberg, отмывать средства в Swedbank мог Янукович. Также там считают, что через шведский банк Янукович мог рассчитываться с Полом Манафортом, которого в США подозревают в финансовых махинациях.

Добавим, в феврале в Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией. Кроме этого, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Схема позволила вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.