Глава правительства Молдовы провел переговоры с представителем Украины

Глава правительства Молдовы Павел Филип и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крижановский провели переговоры 12 июня. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Молдовы.

Сообщается, что стороны обсудили приднестровский конфликт в контексте политического кризиса в Молдове. Они также обменялись мнениями о политической ситуации в Молдове.

Стороны отметили, что нынешний политический кризис потенциально может дестабилизировать безопасность региона.

Филип и Крижановский подчеркнули важность поддержания конституционного порядка в Молдове и отметили, что для преодоления политического кризиса в стране необходим диалог между политическими силами за столом переговоров.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины.

РБК-Украина писало, что Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция призвали к мирному разрешению политического кризиса в Молдове.