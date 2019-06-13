Глава уряду Молдови провів переговори з представником України

Фото: Філіп і Крижанівський (gov.md)

Зокрема, обговорили політичну ситуацію в Молдові

Глава уряду Молдови Павло Філіп і спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський провели переговори 12 червня. Про це повідомляється на сайт прем'єр-міністра Молдови.

Повідомляється, що сторони обговорили придністровський конфлікт в контексті політичної кризи в Молдові. Вони також обмінялися думками щодо політичної ситуації в Молдові.

Сторони відзначили, що нинішня політична криза потенційно може дестабілізувати безпеку регіону.

Філіп і Крижанівський підкреслили важливість підтримання конституційного ладу в Молдові і відзначили, що для подолання політичної кризи в країні необхідний діалог між політичними силами за столом переговорів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ситуація в Молдові єя ймовірною загрозою для півдня України.

РБК-Україна писала, що Німеччина, Франція, Великобританія, Польща і Швеція закликали до мирного вирішення політичної кризи в Молдові.