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Глава уряду Молдови провів переговори з представником України

Новини » Політика    13.06.2019 - 01:22
Глава уряду Молдови провів переговори з представником України
Фото: Філіп і Крижанівський (gov.md)

Зокрема, обговорили політичну ситуацію в Молдові

Глава уряду Молдови Павло Філіп і спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський провели переговори 12 червня. Про це повідомляється на сайт прем'єр-міністра Молдови.

Повідомляється, що сторони обговорили придністровський конфлікт в контексті політичної кризи в Молдові. Вони також обмінялися думками щодо політичної ситуації в Молдові.

Сторони відзначили, що нинішня політична криза потенційно може дестабілізувати безпеку регіону.

Філіп і Крижанівський підкреслили важливість підтримання конституційного ладу в Молдові і відзначили, що для подолання політичної кризи в країні необхідний діалог між політичними силами за столом переговорів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ситуація в Молдові єя ймовірною загрозою для півдня України.

РБК-Україна писала, що Німеччина, Франція, Великобританія, Польща і Швеція закликали до мирного вирішення політичної кризи в Молдові.

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