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В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США передал американскому лидеру Джо Байдену список пленных в России. Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, как Вашингтон может помочь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Квин для "Радио Свобода".

"США регулярно поддерживает политзаключенных, задержанных по всему миру, не только в России. Ненадлежаще задержанные политзаключенные вызывают беспокойство в США. Мы будем и дальше прилагать усилия для их освобождения, мы так действуем всегда", - сказала дипломат.

Квин отметила, что для помощи в вопросе освобождения пленных США используют различные инструменты: от публичных заявлений до двусторонних переговоров.

"Для этого мы организуем двусторонние переговоры, используем многосторонние площадки как ОБСЕ, также мы привлекаем внимание к таким случаям как задержание крымских татар, мы сделали заявление", - пояснила она.

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