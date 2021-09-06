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У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США передав американському лідеру Джо Байдену список полонених в Росії. Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, як Вашингтон може допомогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Квін для "Радіо Свобода".

"США регулярно підтримує політв'язнів, затриманих по всьому світу, не лише в Росії. Неналежно затримані політв'язні викликають занепокоєння в США. Ми будемо і надалі докладати зусиль для їх визволення, ми так діємо завжди", - сказала дипломат.

Квін зазначила, що для допомоги у питанні звільнення полонених США використовують різні інструменти: від публічних заяв до двосторонніх перемовин.

"Для цього ми організовуємо двосторонні перемовини, використовуємо багатосторонні майданчики як ОБСЄ, також ми привертаємо увагу до таких випадків як затримання кримських татар, ми зробили заяву", - пояснила вона.

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