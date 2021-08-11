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Глава полиции Киева Крищенко подтвердил свою отставку

Автор: РБК-Украина

Начальник полиции Киева Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он подтвердил слухи о своем увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крищенко в Facebook.

По его словам, рапорт об отставке удовлетворили вчера.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева... Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!", - написал Крищенко.

В то же время, он не сообщил, что послужило причиной его решения.

Напомним, источник РБК-Украина в правоохранительных органах 5 августа сообщил, что Крищенко готовится уйти в отставку и, якобы, уже подал соответствующее заявление.

Позже министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в комментарии, что Крищенко пока что не уволен и продолжает исполнять свои обязанности.

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КиевАндрей Крищенко