Глава полиции Киева Крищенко подтвердил свою отставку

Начальник полиции Киева Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он подтвердил слухи о своем увольнении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крищенко в Facebook.
По его словам, рапорт об отставке удовлетворили вчера.
"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева... Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!", - написал Крищенко.
В то же время, он не сообщил, что послужило причиной его решения.
Напомним, источник РБК-Украина в правоохранительных органах 5 августа сообщил, что Крищенко готовится уйти в отставку и, якобы, уже подал соответствующее заявление.
Позже министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в комментарии, что Крищенко пока что не уволен и продолжает исполнять свои обязанности.