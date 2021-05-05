Глава Погранслужбы поддержал криминализацию контрабанды

Противодействие контрабанде требует комплексного решения и участия широкого круга субъектов. Глава Погранслужбы Украины Сергей Дейнеко поддерживает криминализацию контрабанды.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
По его словам, контрабанда - это преступление против государства, потому что она подрывает экономическую безопасность, имидж Украины.
"Я очень рад, что президент внес этот законопроект (о криминализации контрабанды, - ред.) и надеюсь, что он будет принят Верховной радой", - заявил Дейнеко.
Глава Погранслужбы также считает, что если контрабанду криминализируют, то у правоохранителей появятся дополнительные возможности противодействовать этому преступлению.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект номер 5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины.
РБК-Украина писало, что на заседании СНБО 2 апреля впервые приняли решение о введение санкций за причастность к контрабанде.