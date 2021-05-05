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Глава Погранслужбы поддержал криминализацию контрабанды

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Противодействие контрабанде требует комплексного решения и участия широкого круга субъектов. Глава Погранслужбы Украины Сергей Дейнеко поддерживает криминализацию контрабанды.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, контрабанда - это преступление против государства, потому что она подрывает экономическую безопасность, имидж Украины.

"Я очень рад, что президент внес этот законопроект (о криминализации контрабанды, - ред.) и надеюсь, что он будет принят Верховной радой", - заявил Дейнеко.

Глава Погранслужбы также считает, что если контрабанду криминализируют, то у правоохранителей появятся дополнительные возможности противодействовать этому преступлению.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект номер 5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины.

РБК-Украина писало, что на заседании СНБО 2 апреля впервые приняли решение о введение санкций за причастность к контрабанде.

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