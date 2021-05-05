Голова прикордонної служби підтримав криміналізацію контрабанди

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, контрабанда - це злочин проти держави, тому що вона підриває економічну безпеку, імідж України.

"Я дуже радий, що президент вніс цей законопроект (про криміналізацію контрабанди, - ред.) і сподіваюся, що він буде прийнятий Верховною радою", - заявив Дейнеко.

Голова прикордонної служби також вважає, що якщо контрабанду криміналізують, то у правоохоронців з'являться додаткові можливості протидіяти цьому злочину.