Глава Пентагону закликав Ізраїль винести уроки з операції США проти ІДІЛ

Ізраїлю варто винести уроки з операції армії Сполучених Штатів проти бойовиків ІДІЛ, і нмагатись максимально зберегти життя мирного населення в Секторі Газа.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони США.

"Як і ХАМАС, ІДІЛ глибоко вкоренилося у міських районах. Свого часу США та міжнародна коаліція проти ІДІЛ старанно працювали над захистом цивільного населення та створенням гуманітарних коридорів навіть під час важких боїв", - заявив глава Пентагону.

За його словами, головний урок полягає не в тому, щоб перемогти у міській війні, а в тому, що перемогти у міській війні можна, лише захищаючи мирне населення.

Остін також закликав Конгрес якнайшвидше прийняти нові пакети допомоги Україні та Ізраїлю.

"Світ стане більш небезпечним, якщо тирани та терористи повірять, що їм зійде з рук масова агресія та масові вбивства", - зазначив він.

Війна в Ізраїлі

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали та викрадали мирних жителів. Тель-Авів зі свого боку розпочав наземну операцію проти бойовиків.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалося тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, проте вирішили продовжити його ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.

За кілька днів, 1 грудня, Ізраїль відновив бойові дії в Секторі Газа і заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я. За даними The Times of Israel, Єрусалим планує в майбутньому розпочати полювання на ватажків ХАМАС по всьому світу.